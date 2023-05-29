«Уже четыре года не видел»: Аршавин отказался общаться с дочерью от экс-супруги с разрушенным носом

Один из популярнейших российских футболистов Андрей Аршавин никогда не отличался моногамией. Он крутил романы со многими женщинами, которые рожали от него детей, но вот поддерживать связь он предпочитает только с некоторыми из них. Так, если к Юлии Барановской он открыто выдвигает претензии, что она запрещает ему видеться с сыновьями и дочерью, то вот с бывшей женой Алисой и дочкой Есенией он совершенно не хочет никакого общения.

Модель спортсмен повел в ЗАГС после расставания с телеведущей, но долго их брак не просуществовал. Аршавин за три года много изменял супруге, поэтому она приняла решение уйти от него. Однако после этого жизнь Казьминой начала стремительно ухудшаться. Она осталась одна с тремя детьми и серьезно заболела, в результате чего у нее практически полностью разрушился нос.

Сначала Алиса говорила о том, что виной всему тяжелое аутоиммунное заболевание, но потом неожиданно сделала совсем другое признание. Она обвинила родную мать и первого мужа в том, что они намеренно заразили ее третичным сифилисом. По ее утверждению, они травили ее, ставя уколы. Но медики эту версию Казьминой опровергли. Эксперты заверили, что этот недуг остался еще во временах царской России, да и чтобы нос настолько пострадал, должно было пройти не меньше восьми лет.

Сейчас девушка ведет непубличный образ жизни. Она старается не появляться на людях и не фотографироваться. По словам матери Алисы, она проходит лечение, но оно стоит крайне дорого, а помощи со стороны никакой нет. Бывшие мужья только платят алименты на детей. Но хуже из всех экс-избранников Казьминой именно Аршавин. Наталия Сарычева призналась, что футболист уже четыре года не желает видеть ни Алису, ни дочь.

«Он дочь уже четыре года не видел. Видимо, совесть не мучает», - рассказала женщина изданию kp.ru.

Сколько еще продлится лечение модели, никто не знает. Она продолжает посещать медиков и при этом воспитывать двух дочерей. Старший же сын ее уже давно взрослый и живет самостоятельно.

Ранее Юлия Барановская призналась, что тайно сменила имя своему ребенку.