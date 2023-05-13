Барановская призналась в смене имени дочери через две недели после рождения: подробности

Телеведущая Юлия Барановская — бывшая возлюбленная Андрея Аршавина и мать его детей, раскрыла секрет имени дочери.

Оказалось, имена детям выбирал отец. Аршавин хотел, чтобы они начинались на «А», поскольку созвучны с отчеством. Так двух сыновей назвали Артемом и Арсением, а дочь Алиной, пишет Пятый канал.

Сначала телеведущая согласилась с затеей, но через две недели после рождения дочки Барановская изменила решение. Дело в том, что звезда прочитала в интернете значение имени. Больше всего ей понравилось имя Яна. На такую смену имени странно отреагировали даже дети.

«Было смешно, когда я Артему говорила: „Пойдем купать Яночку“, а он в ответ „У нас же Алина была. Вы что, ее поменяли?» — рассказала Барановская.

Поделиться секретом имени дочери Барановская решила из-за новости о популярных детских именах. Среди мальчиков лидируют имена Саша, Михаил, Максим, а среди девочек — София, Анна, Мария.

Ранее мы писали, что Юлия Барановская решительно настроена на ЗАГС.