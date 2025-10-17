«Уже бы кто-то подкопал»: Сергей Соседов объяснил, почему Геннадий Хазанов не уезжал из России

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил уверенность, что руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов постоянно живет в России и от недвижимости на 1 миллиард рублей не избавлялся.

В качестве аргумента он добавил, что заниматься делами театра на расстоянии просто невозможно.

«Вы хотите сказать, что управляет не Хазанов, а кто-то другой? Это аренда, договоры, надо подписывать документы. Если бы он не руководил, давно бы поставили другого», - сказал Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

По мнению критика, много людей готовы занять место Хазанова, поэтому утаить проживание в другой стране сатирик бы не смог.

«Уже бы кто-то подкопал, его бы убрали и был бы уже кто-то другой режиссером. В Театр эстрады многие метят главным режиссером, там очередь стоит, поверьте», — сказал Сергей Соседов.

Он также не поверил сообщениям СМИ о том, что Хазанов избавился от все недвижимости в России, кроме скромной квартиры на окраине столицы.

«Не думаю, что у него одна квартира осталась. Откуда мы знаем, все имущество он продал или нет», - заключил Соседов.

Напомним, 13 октября СМИ сообщили, что Хазанов владел квартирами в районе Арбата за 237 млн и на улице Спиридоновка за 232 млн, трехэтажным домом с постройками и земельным участком в селе Дубки за 112 млн и еще двумя жилыми помещениями в районе Якиманка и в поселке Сосны Одинцовского, общая стоимость которых 125 млн. В собственности актер оставил только квартиру на улице Люсиновской улице за 21 млн рублей. По некоторым данным, Хазанов является гражданином Израиля и после 2022 года большую часть времени проводит в Латвии, где у него есть недвижимость.

Ранее Хазанов отказался комментировать сообщения о продаже квартир в Москве. При этом он не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи.