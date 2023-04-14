Уже без посторонней помощи: в состоянии 46-летнего Романа Костомарова произошли изменения

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова, и с тех пор все внимание публики приковано к нему. За три месяца, проведенных в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей, инсульт и проблемы с печенью. К счастью, на сегодняшний день его состояние стало улучшаться. Он уже общается с семьей, пользуется социальными сетями и выполняет небольшую физическую нагрузку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

Как выяснилось, Роман продолжает восстановление. У него больше нет температуры и беспокойств за свои органы: жизни Олимпийского чемпиона уже ничего не угрожает.

«Он продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи», — высказался инсайдер.

К слову, подобная новость крайне обрадовала поклонников фигуриста, которые не прекращали молитв за его здоровье.

Ранее эксперт назвал главную ошибку 46-летнего Костомарова, из-за которой он попал в больницу. Врач заявил: «Критический возраст». Полное высказывание Александра Яблуновского читайте здесь.

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