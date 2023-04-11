«Критический возраст»: названа ошибка 46-летнего Костомарова, из-за которой он попал в больницу

Уже 3 месяца вся страна наблюдает за ситуацией Романа Костомарова. 10 января Олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией, и за все время, проведенное в больнице, он перенес инсульт, ампутацию конечностей и проблемы с печенью. К счастью, на сегодняшний день состояние мужчины стало улучшаться: он уже пользуется социальными сетями и мечтает о скорейшей выписке. Однако фанаты Романа не перестают задаваться вопросом, как вышло так, что фигурист с крепким здоровьем долгое время находился на грани жизни и смерти. Внести ясность в ситуацию поспешил врач Александр Яблуновский.

В беседе с журналистами kp.ru эксперт заявил: Костомаров забыл про свой возраст и давал себе чрезмерные нагрузки. Его организм уже не так молод, как в былые годы, вот почему у него произошел сильнейший сбой.

«Это критический возраст для серьезных нагрузок. В клинику приходят пациенты, которые до этого были здоровы, но где-то на границе 50 плюс-минус пять лет у них появляются проблемы», — высказался специалист.

По мнению Александра, Роман ощущал себя молодым, но его возможности не соответствовали ожиданиям. Как выяснилось, у людей к 50 годам появляется метаболический синдром, который «вносит дисбаланс в работу организма». Врач убежден: фигурист решил самостоятельно устранить эту проблему при помощи моржевания. Это и стало еще одной ошибкой Костомарова.

«Синдром пытаются самостоятельно лечить. Например, моржеванием, как Костомаров. Если внутренняя проблема уже приличная, компенсация не срабатывает. Тогда и возникает срыв иммунитета», — резюмировал доктор.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что жизнь Романа «не останавливается» после ампутации. Высказывание двукратного Олимпийского чемпиона читайте в этой статье.