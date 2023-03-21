«Уже 10 лет»: Кристина Асмус вновь заговорила о жизни с Гариком Харламовым

Когда-то Кристина Асмус и Гарик Харламов считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. За годы брака они стали счастливыми родителями, однако, увы, любовь им не удалось сохранить, как и дружеские отношения. Теперь экс-супруги регулярно устраивают скандалы в медийном пространстве. Сегодня Кристина вышла на связь и вновь заговорила про жизнь с бывшим избранником.

Так, Асмус поделилась своей фотографией из леса и рассказала о переезде за город. Выяснилось, что подобное решение она приняла еще в браке с Харламовым, когда узнала о своей беременности. По словам актрисы, это был один из самых лучших поступков в ее жизни.

«Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже 10 лет я ни в какую не хочу обратно в центр. Мне хорошо жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде», — высказалась девушка.

Кроме того, теперь у Асмус пропала необходимость в отдыхе в загородных отелях. Кристина считает: учитывая ее местожительство, в отелях нет смысла.

«На мои вопросы о коротком отдыхе, подруги часто советовали загородные отели. А я не понимала, в чем смысл, если у меня все то же самое, только бесплатно», — резюмировала актриса.

Напомним, в конце минувшего года выяснилось, что Кристина и Гарик по-прежнему живут вместе в его загородном доме. Именно из-за этого аспекта в декабре 2022 года экс-супруги стали публично выяснять отношения.

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