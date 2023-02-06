«Уже 10 лет»: хранившая молчание Виктория Дайнеко высказалась о втором ребенке

Сейчас все внимание публики приковано к Виктории Дайнеко. Уже продолжительное время девушка состоит в новых отношениях. Знаменитость даже стали подозревать в тайной свадьбе и очередной беременности. В эфире шоу «Злые языки» певица впервые рассказала о личной жизни.

Так, Виктория поспешила опровергнуть слухи о своем интересном положении и заявила, что просто очень любит покушать. «Чуть-чуть поел макарон, все пишут о твоей беременности. Я уже 10 лет хожу беременной», — высказалась Дайнеко.

Обсудили в эфире шоу и предстоящую свадьбу артистки. Правда, и тут звезда поспешила внести ясность в ситуацию. Выяснилось, на ее правой руке красуется не обручальное кольцо, а астрологическое. Вот почему никакого торжества в ближайшем времени также не будет.

А вот слухи о своем новом романе Виктория подтвердила. Она не стала раскрывать личность ухажера, зато рассказала о его характере. Дайнеко поведала: ей нравятся «приличные» и «интеллигентные» мужчины. Именно таким и оказался ее избранник.

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