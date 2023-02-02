Хранившая молчание Наташа Королева впервые рассказала о разводе с Тарзаном

В последнее время все внимание прессы приковано к семейной жизни Наташи Королевой и Тарзана. Дело в том, что Анастасия Волочкова в публичном пространстве заявила о разводе звездной пары, вот почему их преданные поклонники не знали, как реагировать на подобное сообщение. В эксклюзивном интервью для издания «МК» Королева впервые прокомментировала свою личную жизнь.

Так, певица поспешила опровергнуть все ложные домыслы. По словам Наташи, они с мужем уже 22 года вместе, и с каждым днем их отношения только крепнут.

«Программу с Настей не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала, а потом выяснилось, что Волочкова сказала. Насте можно, пускай рассказывает», — высказалась Королева.

Также возлюбленная Тарзана заявила: за все время отношений их уже столько раз «разводили». Но супруги не обращают внимание на завистников и продолжают наслаждаться жизнью.

Ранее Анастасия Волочкова впервые прокомментировала свои скандальные слова в адрес семейной пары. Подробности читайте здесь.