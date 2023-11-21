«Ужасный свет и ракурс»: Ксения Бородина сорвалась на журналистов из-за своей внешности

Ксения Бородина раскритиковала журналистов за неудачный ракурс и свет, об этом сообщает Woman.ru.

Телеведущая посетила премьеру сериала «Кеша должен умереть» Константина Богомолова и не удержалась от того, чтобы пообщаться прессой. Отметим, что Бородина пришла на мероприятие в сопровождении своего стилиста Алеко.

Вечером после красной дорожки Бородина вдруг обнаружила видео со своим участием в одном из аккаунтов СМИ. Она тут же опубликовала обращение, в котором заявила, что журналисты намерено выставили ее не в лучшем свете.

«А теперь наглядный пример того, как желтая пресса прикладывает руку, чтобы гнобили женщин за внешность в нашей стране. В таком ужасном ракурсе, приблизив так камеру, позволяют себе тайно снимать публичного человека», - рассказала она.

По мнению Бородиной, она пожалела о том, что согласилась посетить светское мероприятие.

«Ты просто понимаешь, что кроме фальшивых лиц и грязной желтухи редко можно встретить достойных журналистов, которые могут освещать мероприятие. Их просто единицы», - добавила она.

Ранее мы писали о том, что стилист Ксении Бородиной Алеко отказался давать советы Собчак.