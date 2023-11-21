Стилист Ксении Бородиной Алеко отказался давать советы Собчак, об этом сообщает Kp.ru.

Ксения Бородина накануне продемонстрировала умения своего стилиста Алеко. Телеведущая пришла на премьеру сериала «Кеша должен умереть». Для выхода на красную дорожку она выбрала черный пиджак и юбку с разрезом, а также лаковые туфли на высоком каблуке.

Как рассказала сама телеведущая, она часто спорит со своим стилистом по поводу образа.

«Я консерватор во многих вопросах, поэтому мне тяжело идти на эксперименты. Но в конечном итоге нужно для себя понять, что попала в руки к профессионалу, и в каких-то вопросах необходимо не спорить, а просто доверять», — объяснила она.

Некоторое время назад Бородина критиковала стиль своей коллеги Ксении Собчак. Журналисты поинтересовались у Алеко, стоит ли журналистке что-то изменить в своем гардеробе.

«Ксюше Собчак я бы ничего советовать не стал. Зачем что-то менять? Ей нравится ее айдентика. Я бы даже назвал стиль Ксении интеллектуальным. Поэтому пусть ходит в том, в чем ходит», — рассказал стилист Бородиной.

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