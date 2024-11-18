«Ужасный был стресс»: Оксана Самойлова назвала возможную причину смерти деревенской козы

Оксана Самойлова вместе с домочадцами стала участницей шоу «Большое переселение», в рамках которого они оказалась в деревне. Во время съемок звезды столкнулись с трудностями — умерла коза семьи Морозовых. Но этот случай привел к появлению у звезд нового питомца.

Хоть и съемки проекта давно завершены, Оксане до сих пор сложно вспоминать о случившемся. Самойлова чувствовала большую вину за ее смерть. До этого звездного семейство никогда не имело дела с козами. После общения с ветеринарами они узнали, что животное может погибнуть после того, как переест клевера.

«Мы думали: отпустили, коза побегала, поела, попила, закрыл ее, она поспала, выбежала обратно. Поэтому ужасный был стресс и у детей, и у нас. Дети были шокированы, грустили, переживали», — рассказала блогер в программе «УТРО.ТНТ».

Именно после участия в шоу Самойлова загорелась идеей завести козу. Джиган порадовал любимую и подарил ей питомца по имени Мими, у которой даже теперь есть свой блог.

Оксана удивилась, что козы на самом деле очень милые, преданные и забавные. Вдохновение к ним пришло после жизни в деревни.

Самойлова признается, что в целом дети и муж чувствовали себя комфортно в деревне. Единственной трудностью стало отсутствие какой-либо воды. Им пришлось постоянно носить ведра из колодца.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова также решили построить питомник для коз из Бутово.