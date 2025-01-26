«А вы интересная штучка»: Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике на Мальдивах
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Молодая жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна активно делится в своем блоге деталями семейного отдыха на Мальдивах. 35-летняя Татьяна Брухунова показала кадры с прогулки по пляжу и похвасталась фигурой в купальнике.
Она выбрала черно-белое монокини с фантазийным принтом и скрыла глаза за темными очками в крупной оправе. Кроме того, Татьяна решила не снимать ювелирные украшения и оставила на груди цепочку с массивным кулоном. Образ пятая жена Петросяна завершила распушенными волосами. Татьяна с широкой улыбкой позировала фотографу у самой кромки воды.
«Невозможно перестать снимать эту воду», — прокомментировала снимок Татьяна.
Пользователям Сети скромный образ Брухуновой понравился. В комментариях к посту можно увидеть только положительные отзывы.
«Долой оверсайз! Вы же статуэтка», — написали в Сети.
При этом Татьяна решила ответить на комплимент фразой: «Нет нужды перманентно демонстрировать».
Кроме того, комментаторы предположили, что Петросян не успевает за молодой женой в силу возраста, и выразили уверенность, что Брухуновой нужен другой мужчина.
«А вы интересная штучка. Такая сочная, женственная фигура. Вы такая активная и много чем интересующаяся. Сомневаюсь, что Ваганыч за вами успевает и может составить вам компанию… Вам нужен мужчина-компаньон», - выразила своем мнение одна из подписчиц.
Ранее сообщалось, что Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах более миллиона рублей. С упруги остановились на вилле, принадлежащей люксовому отелю, где неделя стоит 800 тысяч рублей. Также нужно учесть стоимость перелета: прямой рейс обойдется в среднем в 85 тысяч рублей, а билеты в бизнес-классе — 280 тысяч рублей.