«А вы интересная штучка»: Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике на Мальдивах

Молодая жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна активно делится в своем блоге деталями семейного отдыха на Мальдивах. 35-летняя Татьяна Брухунова показала кадры с прогулки по пляжу и похвасталась фигурой в купальнике.

Она выбрала черно-белое монокини с фантазийным принтом и скрыла глаза за темными очками в крупной оправе. Кроме того, Татьяна решила не снимать ювелирные украшения и оставила на груди цепочку с массивным кулоном. Образ пятая жена Петросяна завершила распушенными волосами. Татьяна с широкой улыбкой позировала фотографу у самой кромки воды.

«Невозможно перестать снимать эту воду», — прокомментировала снимок Татьяна.

Пользователям Сети скромный образ Брухуновой понравился. В комментариях к посту можно увидеть только положительные отзывы.

«Долой оверсайз! Вы же статуэтка», — написали в Сети.

При этом Татьяна решила ответить на комплимент фразой: «Нет нужды перманентно демонстрировать».

Кроме того, комментаторы предположили, что Петросян не успевает за молодой женой в силу возраста, и выразили уверенность, что Брухуновой нужен другой мужчина.

«А вы интересная штучка. Такая сочная, женственная фигура. Вы такая активная и много чем интересующаяся. Сомневаюсь, что Ваганыч за вами успевает и может составить вам компанию… Вам нужен мужчина-компаньон», - выразила своем мнение одна из подписчиц.