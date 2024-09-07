«Устала быть терпилой»: Юля Гаврилина рассказала об унижениях со стороны Вали Карнавал

Блогерша Юля Гаврилина заявила, что 5 лет терпела унижения от Вали Карнавал. Об этом сообщает Super.ru.

Бывшие коллеги по ТикТоку Юля Гаврилина и Валя Карнавал неожиданно для всех публично разругались. Сначала в комментариях у Юли Гаврилиной одна из подписчиц намекнула, что девушка является дамой легкого поведения, на что тиктокерша вдруг заявила, что ее перепутали с Валей.

После этого уже Карнавал начала резко высказываться в адрес бывшей подруги.

«А ну-ка снимай маску! Кто ты? У-у-у! Лучше бы не снимала!» — заявила она.

После этого Гаврилину было не остановить — она высказалась в своем Telegram-канале о Карнавал, но позже эти посты удалила.

«Может, я устала за 5 лет принижения себя? И если я так говорю, то этот человек не вел себя как друг никогда для меня. Ты всегда вела себя по отношению ко мне плохо, а мне было страшно сказать. Теперь не страшно, просто устала быть терпилой», — написала она.

В итоге спустя несколько часов, публикации с высказываниями Гаврилиной пропали. Она объяснила это тем, что не хочет «привязывать к себе грязь».

Ранее мы писали о том, что Яна Чурикова высказалась о Вале Карнавал, заменившей Агату Муцениеце в шоу «Голос. Дети».