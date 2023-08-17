«Ужасно выглядишь!»: Джиган отказался выходить в свет вместе с Оксаной Самойловой из-за ее прически

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова – одна из самых скандальных пар российского шоу-бизнеса. Однако теперь любые конфликты между ними происходят только в шутку. Например, недавно Самойлова выложила в микроблоге видеоролик, на котором муж плохо отзывается о ее внешнем виде, чтобы посмотреть на реакцию сына.

«Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая», – такими «комплиментами» Джиган засыпал свою супругу в машине.

В ответ на это их маленький сын обнял маму и сказал, как сильно ее любит. Оксана Самойлова растрогалась после такого поступка мальчика и призналась, что все эти слова – просто шутка.

Поклонники блогерши умилились вместе с ней.

«Джиган сказал, что у Оксаны прическа не очень, и Давид выразительно взглянул на лысину папы! Умора просто!» – отметил один из пользователей Сети.

Ранее мы писали, что после серии ограблений вдова певца Александра Градского начала бояться за себя и детей.

А теперь давайте выберем худшего мужа по фотографии.