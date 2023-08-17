Думает о детях: после серии ограблений вдова Градского живет в постоянном страхе

После новостей об ограблении особняка Александра Градского его вдова стала бояться за себя и детей. Об этом сообщает kp.ru.

Вдова знаменитого певца Александра Градского Марина недавно обратилась за помощью к полицейским. Из особняка ее покойного супруга украли антикварные стулья, посуду, ценные часы, проектор и семейные фотографии.

Интересно, что эта история с ограблением произошла через день после того, как в полицию заявил старший сын исполнителя Даниил. Он утверждает, что Марина вынесла из квартиры отцы деньги, которые должны были поделить между наследниками.

Суд по разделу имущества Александра Градского продолжается, хотя музыкант скончался еще в ноябре 2021 года. В наследство должны вступить пять человек: вдова и ее несовершеннолетние дети от Градского, а также старший сын Александра Борисовича и его сестра Мария.

Ожесточенную битву за наследство прокомментировала юрист Марины Градской, Лариса Широкова. По ее словам, 15 августа в загородном доме музыканта произошло ограбление. Вдове Градского позвонил один из работников, который следит за особняком. Он-то и рассказал, что неизвестные лица проникли в дом и украли личные вещи.

Сама Марина сейчас находится в шоке, она боится за себя и детей.

«До сих пор между наследниками нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора», – добавила адвокат.

Ранее мы писали, что Олег Табаков убрал из репертуара спектакль жены Марины Зудиной после двух неудач.