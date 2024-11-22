«Ужасно»: Сергей Пенкин сделал предложение участнице шоу «Царица» из Владивостока

На телеканале «Пятница!» вышел очередной выпуск шоу «Царица», в котором участницы из народа пробуют стать звездами большой сцены. Певице из Владивостока Александре Жибарь удалось произвести впечатление на Сергея Пенкина. Артист даже предложил исполнительнице выступить на его концерте.

В новом выпуске шоу Александра исполнила песню Валерии «Нежность моя». Вокальные данные девушки поразили Пенкина, который сидел в жюри. Остальные судьи проекта согласились, что у певицы есть все данные для того, чтобы в дальнейшем стать звездой.

«Ужасно все хорошо! Я буду у вас во Владивостоке с концертами, я хотел бы, чтобы вы у меня на концерте выступили. Не только во Владивостоке, а по всей стране», — обратился к девушке 63-летний заслуженный артист России.

Исполнитель был дважды женат. С первой супругой Стефанией он расстался из-за ее желания жить за границей. Во второй раз Пенкин вступил в брак с журналисткой Еленой Проценко — они развелись в 2002 году. Своих детей у артиста нет, зато он много времени проводит с племянниками.

Недавно Сергей Пенкин заговорил о большом количестве наследников. Артист владеет несколькими объектами элитного жилья в Подмосковье и Москве. Общая стоимость загородного дома и квартиры оценивается в 100 миллионов рублей.