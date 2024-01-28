Певец Сергей Пенкин заговорил о своих наследниках

Певец Сергей Пенкин рассказал о большом количестве наследников. Об этом сообщает aif.ru.

Сергей Пенкин владеет несколькими объектами элитного жилья в Подмосковье и Москве. Общая стоимость загородного дома и квартиры оценивается в 100 миллионов рублей.

По словам исполнителя, он пока не задумывается о том, кому достанется наследство.

«Честно говоря, я еще не думал на эту тему, у меня нет прямых наследников», — рассказал он.

Пенкин добавил, что несмотря на отсутствие прямых наследников, родственников у него много.

«В Пензе живут две моих сестры, у которых есть дети, также от старшего брата Володи (умер много лет назад) остались две дочери. Так что наследников у меня достаточно», — объяснил он.

Напомним, Сергею Пенкину в 2024 году исполнится 63 года. Музыкант несколько лет назад заявлял, что переболел всеми формами коронавируса.

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