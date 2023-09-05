«Ужасно неприятно»: дочь диктора Лихитченко разозлилась, что информацию о матери распространили в Сети

Дочь диктора Азалии Лихитченко Екатерина разозлилась на Telegram-канал, сообщивший о госпитализации народной артистки РСФСР. Она призналась, что от этого «ужасно неприятно».

С дочерью телеведущей связался телеканал «360».

Екатерина сообщила изданию: «Я очень злюсь на этот самый Telegram-канал, который слил (информацию – прим.). Ужасно неприятно, что частная жизнь вообще не защищена ни от чего».

Женщина переживает за здоровье 85-летней матери. Она планирует отвезти ей телефон, который знают самые близкие. Другой Екатерина не сможет передать – устройство «разрывается» от звонков.

Родственница подтвердила, что у матери случился инфаркт.

Напомним, о госпитализации стало известно 5 сентября. Сообщалось, что перед этим к Лихитченко приезжала скорая, но диктор отказалась ехать в больницу, хоть и испытывала удушье, была слабость. На следующий день ее посетил семейный терапевт – врач предупредил артистку об инфаркте, а также настоял на вызове скорой. Для диагностики инфаркта медику было достаточно измерить давление и температуру, оценить кардиограмму. В карете скорой Лихитченко стало хуже, а в больнице зафиксировали инфаркт миокарада. Диктора положили в реанимацию, ее состояние стабильно тяжелое.