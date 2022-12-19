«Ужасно и мерзко»: Навка о скандальных выходках Башарова

Татьяна Навка является одной из самых известных и ярких фигуристок России. Девушка преодолевала все взлеты и падения не только в спорте, но и в личной жизни. Пока звезда не обрела счастье с Дмитрием Песковым, она пыталась строить отношения с некоторыми известными мужчинами. Не секрет, что когда-то Навка состояла в тесной связи с Маратом Башаровым. Сейчас мужчина имеет плохую репутацию, и виной всему его причастность к домашнему насилию. Впервые в эксклюзивном интервью для Надежды Стрелец Татьяна высказалась о скандальных выходках актера.

Спортсменка посочувствовала Марату, который страдает алкоголизмом. По словам Навки, он не способен себя контролировать в таком состоянии, поэтому нередко поднимал руку на своих женщин. «Это отвратительно, ужасно и мерзко, что он не может с этим бороться», — заявила Татьяна.

Кроме того, Олимпийская чемпионка считает, что зависимость не дала Башарову реализоваться и в профессиональной сфере. Актер весьма талантлив и харизматичен, но он не сумел воспользоваться этими чертами в полной мере. «Болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать», — резюмировала Навка.

Ранее сообщалось о том, что ревнивый фанат пообещал зарезать супруга Татьяны Булановой. Подробности читайте в этой статье.