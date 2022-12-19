Ревнивый фанат пообещал зарезать супруга Татьяны Булановой

Совсем скоро в жизни 53-летней Татьяны Булановой произойдут большие перемены: она вновь выйдет замуж. Недавно артистка получила предложение руки и сердца от молодого избранника. Речь идет про 34-летнего Валерия Руднева. Пока пара готовится к торжеству, Татьяна вспомнила о своем первом супруге в эксклюзивном интервью для YouTube-канала Светланы Бондарчук.

В начале 90-х Буланова была счастлива в браке с Николаем Тагриным. Тем не менее эти воспоминания были омрачены преследовавшим ее поклонником. Мужчина постоянно звонил ей по телефону, поджидал в подъезде и заваливал почтовый ящик любовными письмами. Однажды он и вовсе перешел все границы, пообещав зарезать мужа Татьяны.

«Уже после выступления раздавала автографы, и вдруг из темноты появился он с вопросом, почему я ему не пишу. Тогда он подошел к моему мужу и сказал: "Еще раз с ней увижу — зарежу"», — поделилась певица.

Татьяна признается: многие ее преследователи были уголовниками, только что вышедшими на свободу. Вот почему звезда особенно переживала за свою жизнь и здоровье супруга.

Спасти отношения с Николаем ей не удалось. Теперь артистка строит личное счастье с Рудневым, только и здесь возникли трудности. Недавно Буланова заявила о травле, с которой столкнулся ее новый возлюбленный. Подробности читайте здесь.