«Ужасно больно»: недавно родившая Мария Погребняк воюет с управляющей компанией

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк пожаловалась на управляющую компанию своего дома. Женщина недовольна тем, что уже два месяца ей обещают установить пандус на лестнице, но этого до сих пор не произошло. Недавно родившая звезда заявила, что ее ребенок чуть не вывалился из коляски, а сама она испытывает дискомфорт.

Знаменитость активно ведет соцсети, где рассказывает о своей жизни. Она часто публикует снимки из красивых фотосессий, делится хорошими новостями, но бывают и плохие. Так, женщина показала, с каким трудом добирается до квартиры. Дело в том, что ей каждый раз приходится просить о помощи из-за отсутствия пандуса в доме.

«Я не знаю, как бороться дальше, что делать. Я таскаю коляску с охранником с первых дней после родов. В какой-то момент мне казалось, что я упаду вместе с коляской, потому что было ужасно больно!» – заявила модель.

Блогер отметила, что такие подъемы опасны и для нее, и для малыша. Мария рассказала о том, как однажды ее сын чуть не упал из коляски.

«У нас уже был такой инцидент, и мне удалось вовремя поднять низ коляски. Это изматывает не только физически, но и морально!» – возмутилась звезда.

Погребняк также опубликовала видео из дома. На кадрах она просит сотрудника охраны помочь.

Ранее мы писали о том, что певица Сати Казанова устроила фотосессию в роддоме и опубликовала кадры в соцсетях. Звезда недавно родила дочь, но ее имя раскрывать не хочет.