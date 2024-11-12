Сати Казанова устроила фотосессию в роддоме и опубликовала кадры в соцсетях

Певица Сати Казанова и ее муж устроили фотосессию в роддоме и опубликовали кадры в соцсетях. Артистка и ее супруг Стефано Тиоццо держали на руках малышку, которой замазали лицо на снимках. Их можно увидеть в Telegram-канале звезды.

Исполнительница совсем недавно впервые стала мамой, и теперь делится подробностями родов в личном микроблоге. Рождение ребенка звезда называет «чудом», но имя малышки пока не говорит. Она отмечает, что имя несет большой смысл, и она расскажет о нем позже.

Оказалось, что в роддоме родители устроили фотосессию с ребенком, но кадры опубликовали только сейчас.

«Вся наша вселенная завертелась вокруг маленького человека. Получилась она прикольная! Мы шутили с моей мамой, что правды нам никогда и не узнать: действительно ли она такая необыкновенно красивая или она нам так кажется оттого, что истерически любим ее», – написала Сати.

Певица отметила, что ей очень интересно наблюдать за стремительным ростом дочери. Она сравнила это с медитацией, которой увлекается много лет.

Напомним, что недавно пользователи Сети обсуждали так называемые «лотосовые роды», о которых говорила Казанова. Но артистка поспешила объясниться. Она заявила, что ей просто понравилось название, но на самом деле она не рисковала здоровьем малышки.

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