«Ужасная, жестокая и тяжелая история»: раскрыта правда о тайном внебрачном сыне Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт скончался год назад, но лишь после смерти актера выяснилось, что у него есть внебрачный сын. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» Наталья Селезнева рассказала о семейной тайне артиста и обвинила его жену в препятствовании общению с ребенком.

После смерти Александра Ширвиндта его коллега Юрий Назаров раскрыл, что у актера, помимо единственного сына Михаила, был еще и внебрачный ребенок. Им оказался политолог Федор Лукьянов. Теперь эту информацию подтвердила и Наталья Селезнева. По словам актрисы, артист не мог общаться с наследником из-за супруги. В результате мальчика воспитывала одна мать.

«Это ужасная, жестокая и тяжелая история. Это его сын — он похож на него. Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывал для него вещички. <…> Шура не мог это привести, поэтому отдавал Мишке, а потом забирал. Наталья Николаевна… не знаю, как бы я себя повела в такой ситуации, но она очень жестоко поступила по отношению к Феде, так как он не бывал у него в доме. И это было неправильно. Мать одна его воспитывала… И Шура чего-то смалодушничал, хотя вроде с ним виделся», — поделилась Наталья Селезнева.

Сам же Федор в беседе с журналистами не подтверждал, но и не опровергал слухи о своем родстве с актером: «Свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться».

Напомним, Александр Ширвиндт состоял в браке с Наталья Белоусовой с 1957 года, у пары есть сын Михаил. В начале 1970-х звезда советского кино закрутил роман с Мариной Лукьяновой, когда они оба работали в «Ленкоме». Актриса признавалась: «Мы тогда молодые и яркие были. Влюбилась… И вот плод той любви». Однако артист так и не оставило семью ради возлюбленной.

Актер ушел из жизни 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. По официальной версии, причиной смерти Александра Ширвиндта стала сердечная недостаточность.

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