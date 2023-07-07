Александр Ширвиндт оказался на грани развода с женой: причина мерзкая

Известный актер театра и кино Александр Ширвиндт – примерный семьянин. Свою единственную и любимую супругу он встретил еще в юношеские годы, и еще ни разу не пожалел, что женился на ней. Однако, несмотря на внешнее благополучие, проблемы в их браке все же периодически случаются. Так, однажды Наталья Белоусова едва не подала заявление о разводе. А все из-за весьма мелкой, но при этом мерзкой для нее причины.

Дело в том, что Ширвиндт является заядлым рыбаком. Ему нравится все, связанное с этим занятием. А данное хобби предполагает близкое знакомство с одними из самых неприятных существ – червями. Именно они чуть не привели к масштабному звездному скандалу. Актер признался, что его жена ненавидит этих беспозвоночных, но ей приходилось мириться с их нахождением даже в холодильнике. Однако как-то произошло ЧП, которое смогло вывести ее из себя.

«Однажды жена всерьез заговорила о разводе после одного невинного ЧП. Актер Родион Александров, уезжая, оставил мне целый ящик червяков, которых сам вывел. Я недозакрыл этот ящик, и миллион червяков расползлись по всему нашему гостиничному номеру», - цитирует слова Александра Анатольевича издание «Экспресс газета».

Ранее об Александре Ширвиндте высказался режиссер Андрей Кончаловский. Он заявил, что коллега вызывает у него зависть.