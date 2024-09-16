«Ужасная игра»: в Сети обрушились с критикой на актрису, сыгравшую Машу в спин-оффе «Ворониных»

На экраны вышел сериал «Костя — Вера» — спин-офф «Ворониных». В новом проекте роль повзрослевшей дочери главных героев Маши исполнила молодая актриса Карина Орлова. Но зрители не оценили ее игру и обрушились на девушку с критикой в Сети.

В оригинальной версии сериала роль Маши исполняла Мария Ильюхина, но ее не взяли в проект. При этом поклонники картины считают, что она гораздо лучше справилась бы со своей работой.

С критикой на Орлову зрители обрушились на ее страничке в соцсетях. Не стесняясь, они оставляют едкие комментарии под постами девушки.

«Вы ужасная актриса! Верните настоящую Машу Воронину», «Ужасная игра. Абсолютно незапоминающаяся внешность. Одним словом — провал. И на вас заменили Машу Ильюхину? Зачем?», — пишут они.

Зрители добавили, что Карина совершенно не вписалась в роли Маши и не передала характер героини, а ее игру назвали «отвратительной». По их словам, Орлова чересчур наигранная и излишне эмоциональная.

23-летняя актриса призналась, что ей тяжело читать критику о себе. Но коллеги предупреждали ее о такой реакции поклонников. На съемочной площадке девушку все поддержали.

В центре сюжета сериала — отношения Маши и Сергея. Молодой человек теперь живет у родителей девушки, что совершенно не нравится ее отцу.

Ранее актриса Мария Ильюхина рассказала, что не появится в новом сезоне «Ворониных» не по своей вине.