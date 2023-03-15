«Ужас»: врачи не знают, как помочь подцепившей коварный вирус Ларисе Гузеевой

В последнее время поклонники Ларисы Гузеевой не на шутку обеспокоены. Дело в том, что еще в конце февраля телеведущая сообщила о своем плохом самочувствии. По мнению знаменитости, ее атаковал какой-то коварный вирус. Кроме того, звезда не отрицает и вероятность ковида, поскольку несколько недель назад у нее пропало обоняние. Сегодня Гузеева вышла на связь с подписчиками и рассказала о состоянии здоровья.

Выяснилось, что актриса до сих пор не выздоровела. В личном блоге она показала множество лекарств, которые, увы, ей не помогают. От длительного заболевания Лариса уже испытывает крайне измотанное состояние.

«Продолжаю болеть третью неделю. Это какой-то ужас», — пожаловалась Гузеева.

К слову, все близкие и друзья знаменитости не оставили ее одну в беде. Так, телеведущая рассказала о том, что к ней в гости пришла дочка и преподнесла приятный сюрприз.

«Вот меня порадовали цветочками», — сообщила Лариса.

Ранее пользователи Сети назвали 63-летнюю Гузееву жертвой пластики. Поклонники поспешили раскритиковать знаменитость после очередного преображения. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой врач Александра Розенбаума рассказал о его состоянии. Напомним, вчера 71-летнему артисту была проведена экстренная операция на ноге из-за выявленного тромба.