НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 ноября 2024, 15:12
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Агент Кологривого отреагировала на слухи об отказе актера летать на «Суперджете»

Агент Кологривого не подтвердила слухи об отказе актера летать на «Суперджете».
Агент Кологривого отреагировала на слухи об отказе актера летать на «Суперджете»

© Starface.ru

Агент Никиты Кологривого Алла прокомментировала слухи о том, что актер отказывается летать на Sukhoi Superjet 100. Ее слова приводит издание «Абзац».

Представительница звезды «Слова пацана» высмеяла эту информацию и назвала ее «вбросом желтой прессы». Она подчеркнула, что эти условия в райдере ложь и не имеют ничего общего с реальностью.

13 ноября в СМИ появился райдер Никиты Кологривого. В нем сказано, что актер якобы отказывает летать на «Суперджете». Также выяснилось, что за съемки в рекламе Кологривый требует примерно 12 млн рублей. Во время съемок ночью или в холодное время года в райдере артист требует от заказчика теплую одежду и термобелье. Гримеры, указывается в требованиях, должны учитывать тип кожи знаменитости и применять исключительно индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.

Позднее мы писали, что Никиту Кологривого пригласили посетить завод, где производят «Суперджеты».