Агент Кологривого отреагировала на слухи об отказе актера летать на «Суперджете»

Агент Никиты Кологривого Алла прокомментировала слухи о том, что актер отказывается летать на Sukhoi Superjet 100. Ее слова приводит издание «Абзац».

Представительница звезды «Слова пацана» высмеяла эту информацию и назвала ее «вбросом желтой прессы». Она подчеркнула, что эти условия в райдере ложь и не имеют ничего общего с реальностью.

13 ноября в СМИ появился райдер Никиты Кологривого. В нем сказано, что актер якобы отказывает летать на «Суперджете». Также выяснилось, что за съемки в рекламе Кологривый требует примерно 12 млн рублей. Во время съемок ночью или в холодное время года в райдере артист требует от заказчика теплую одежду и термобелье. Гримеры, указывается в требованиях, должны учитывать тип кожи знаменитости и применять исключительно индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.

Позднее мы писали, что Никиту Кологривого пригласили посетить завод, где производят «Суперджеты».