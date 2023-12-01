«Ужас и зашквар»: Иван Охлобыстин объяснил, почему отказал Юрию Дудю* в интервью

Актер Иван Охлобыстин признался, что получал предложение от журналиста Юрия Дудя*(Признан иноагентом на территории РФ) на интервью, но отказался. По его мнению, это был бы не разговор, а спарринг, в котором были бы сплошные провокации.

Еще пару лет назад к Дудю* хотели попасть многие известные люди, а сейчас согласиться на встречу с ним решается не каждый. Так, звезда «Интернов» предпочел не общаться с блогером, так как считает себя человеком с устоявшимися взглядами. А таким, по его мнению, у данного журналиста делать нечего.

Охлобыстин подчеркнул, что считает Юрия* опытным специалистом, поэтому не сомневается, что его редакторская команда хорошо подготовилась бы к интервью с ним. В итоге вместе откровенного разговора получилась бы борьба двух людей с противоположными позициями.

«А зачем мне это? Я должен буду сгущать краски, он должен будет пытаться меня разоблачить. Не надо к ним ходить. В особенности дуракам и людям с несложившейся позицией. А то получается позорище и кошмар, ужас и зашквар», - отметил Иван в беседе с aif.ru.

Напомним, что к Юрию Дудю* на интервью недавно попали супруги Цыгановы. Они признались, что знали, куда идут, и не сомневались в принятом решении.

*(Признан иноагентом на территории РФ)