Ужас и непонимание: Александр Морозов рассказал о первом выходе на сцену после похудения

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов серьезно занялся вопросом похудения и сбросил порядка 80 килограммов. В первое время ему было крайне непривычно. А выход на сцену в таком состоянии и вовсе показался ему ужасным.

Юморист рассказал об этом в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», По словам Морозова, он привык, что зрители начинают смеяться сразу же после его выхода на сцену. А после похудения в этот момент произошла заминка. Весь зал погрузился в тишину.

«Я что-то нелепо начинаю говорить, зрители начинают на меня смотреть: "Это он или не он?"» — описал ситуацию артист.

Евгений Петросян, руководитель «Кривого зеркала», сначала был недоволен тем, что Александр сбросил вес. Однако потом нашел для него другой подходящий образ.

Ранее Морозов прокомментировал возможность женитьбы на молодой журналистке. По словам юмориста, так далеко их отношения еще не зашли.