Снова влюбился: Александр Морозов ответил на вопрос о свадьбе с 27-летней избранницей

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов снова влюбился — у него появилась вторая половинка по имени Елена, 27-летняя журналистка. С ней артист познакомился в Донбассе. Насколько серьезные отношения связывают пару, рассказал сам Александр в беседе с журналистами PROZVEZD.

Юмористу сразу приглянулась девушка. Однако затем его просто очаровало ее пение. Артист стал проявлять знаки внимания, а журналистка отвечала взаимностью. По словам Морозова, у него очень теплая дружба с Еленой, которая пока не понятно к чему приведет. О свадьбе речи пока вообще нет.

«Свадьбы у нас не планируется, потому что она не была назначена», — посмеялся артист.

Сейчас Морозов уже в Москве. Елена же осталась в Донбассе, где продолжает работать. Юморист отметил, что не может забыть девушку и поддерживает с ней связь.

Ранее оставшаяся одинокой актриса Валерия Ланская рассказала, как пережила отмену свадьбы. Звезде пришлось уйти в работу целиком.