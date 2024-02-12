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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 февраля 2024, 15:39
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Снова влюбился: Александр Морозов ответил на вопрос о свадьбе с 27-летней избранницей

Александр Морозов прокомментировал возможность женитьбы на молодой журналистке .
Снова влюбился: Александр Морозов ответил на вопрос о свадьбе с 27-летней избранницей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов снова влюбился — у него появилась вторая половинка по имени Елена, 27-летняя журналистка. С ней артист познакомился в Донбассе. Насколько серьезные отношения связывают пару, рассказал сам Александр в беседе с журналистами PROZVEZD.

Юмористу сразу приглянулась девушка. Однако затем его просто очаровало ее пение. Артист стал проявлять знаки внимания, а журналистка отвечала взаимностью. По словам Морозова, у него очень теплая дружба с Еленой, которая пока не понятно к чему приведет. О свадьбе речи пока вообще нет.

«Свадьбы у нас не планируется, потому что она не была назначена», — посмеялся артист.

Сейчас Морозов уже в Москве. Елена же осталась в Донбассе, где продолжает работать. Юморист отметил, что не может забыть девушку и поддерживает с ней связь.

Ранее оставшаяся одинокой актриса Валерия Ланская рассказала, как пережила отмену свадьбы. Звезде пришлось уйти в работу целиком.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:PROZVEZD
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Александр Морозов
свадьба