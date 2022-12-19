Уж замуж невтерпеж: Настасья Самбурская стала невестой
Фото: Из профиля Instagram Самбурской (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Настасья Самбурская не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые любят делиться эксклюзивными подробностями о себе. Тем не менее ни для кого не секрет, что актриса давно мечтает о семье и детях. К сожалению, пока девушка так и не встретила мужчину мечты, способного подарить ей женское счастье. К слову, сегодня поклонники звезды подумали, что Самбурской все-таки улыбнулась удача, поскольку в ее социальной сети появились интригующие кадры в свадебном платье.
На фотографии Настасья позирует в фате и с обручальным кольцом, но, выяснилось, что подобный образ потребовался ей для новой роли. Раскрывать имя «экранного» жениха девушка не стала.
Фото: Из профиля Instagram Самбурской (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Даже интригу кидать не буду. Съемки, конечно! Кольцо со стеклянтом, а жениха показывать нельзя», — сообщила актриса.
Ранее Самбурская высказалась о процедуре искусственного оплодотворения. В личном блоге звезда откровенно ответила, готова ли она пройти ЭКО или нет. Подробности читайте в этой статье.