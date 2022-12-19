Уж замуж невтерпеж: Настасья Самбурская стала невестой

Настасья Самбурская не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые любят делиться эксклюзивными подробностями о себе. Тем не менее ни для кого не секрет, что актриса давно мечтает о семье и детях. К сожалению, пока девушка так и не встретила мужчину мечты, способного подарить ей женское счастье. К слову, сегодня поклонники звезды подумали, что Самбурской все-таки улыбнулась удача, поскольку в ее социальной сети появились интригующие кадры в свадебном платье.

На фотографии Настасья позирует в фате и с обручальным кольцом, но, выяснилось, что подобный образ потребовался ей для новой роли. Раскрывать имя «экранного» жениха девушка не стала.