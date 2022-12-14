«Я хочу семью»: Настасья Самбурская заговорила про ЭКО

Настасья Самбурская не относится к числу звезд шоу-бизнеса, которые любят делиться эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз девушка сделала исключение и откровенно ответила на провокационный вопрос от поклонников. Фолловеры звезды поинтересовались, почему актриса до сих пор не прошла процедуру искусственного оплодотворения. Реакция девушки не заставила себя ждать.

Подобное вторжение в личную жизнь явно не понравилось Самбурской, вот почему она сперва хотела послать подписчиков матом. Тем не менее звезда сумела совладать с эмоциями и спокойно объяснила свою позицию. Артистка призналась, что она давно мечтает о семье и ребенок не является ее первостепенной целью. «Не думаю, что у меня настолько все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а потом уже в отношениях зачать естественным путем», — высказалась Настасья.

Также девушка добавила: рожать для себя она не планирует. Главное — обрести счастье с достойным мужчиной.

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