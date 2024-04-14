«Не захочет возвращаться»: Виктория Боня раскрыла, почему ее дочь временно переехала в Москву

Телеведущая и модель Виктория Боня поделилась с подписчиками радостной новостью — ее дочь Анджелина от ирландского миллиардера Алекса Смерфита прилетела в Москву из Монако. В личном блоге знаменитость опубликовала кадры с дочерью из столицы.

На опубликованных снимках Виктория Боня запечатлена с дочерью Анджелиной в одном из ресторанов Москвы. Телеведущая позировала в серой футболке и брюках, а девочка — в черном топе и джинсах.

По словам Виктории Бони, она не может вернуться в Монако, где находится ее дом, поскольку пока не получила визу категории «D». Модель призналась, что ждет уже пять месяцев. В связи с этим знаменитость решила перевезти дочь в Москву.

«Мы с Алексом решили, что дочка пока будет здесь со мной. Но я чувствую, что Анджелина не захочет возвращаться в Монако. Уж очень она любит Москву, считает себя русской», — написала Виктория Боня.

Напомним, Виктория Боня состояла в отношениях с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом с 2010 по 2017 годы. В 2012 году у телеведущей и бизнесмена родилась дочь Анджелина.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня заявила, что собирается выйти замуж за юаневого миллиардера, однако не стала раскрывать никаких подробностей.