«Уж слишком у меня все хорошо»: Клава Кока объяснила, почему покинула Black Star

Певица Клав Кока покинула лейбл Black Star, где за 10 лет работы стала звездой. В беседе с Kp.ru артистка рассказала, почему решилась на такие кардинальные перемены в жизни.

По словам Клавы, у нее все было хорошо в Black Star. Но как раз это и стало камнем преткновения для 30-летней артистки. За три года до окончания контракта она поняла, что слишком хорошая жизнь не мотивирует ее становиться еще лучше.

«Но было принято решение, что уж слишком у меня все хорошо, и хочется какого-то развития. Попробовать взять всю ответственность на себя и сделать определённый шаг вперед. Решение, в целом, было принято мной», — заявила Кока.

Глава Black Star Павел Курьянов прокомментировал решение артистки отправиться в свободное плавание. Он сравнил себя с отцом, которому пришлось отпустить повзрослевшую дочь.