«Я как отец, которому пришло время отпустить ребенка»: глава Black Star рассказал об уходе Клавы Коки из лейбла

Певица Клава Кока покинула Black Star. В этом году у артистки закончился десятилетний контракт с лейблом, который она отказалась продлевать. Об этом в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV сообщил генеральный директор и соучредитель компании Павел Курьянов.

По словам главы Black Star, также известного как Пашу, контракт Коки с лейблом закончился 6 декабря. Далее она продолжит выступать как самостоятельный артист, компания будет заниматься только дистрибуцией ее музыки.

Курьянов признался, что для него было сложно принять уход Клавы, поскольку за время работы с ней они стали довольно близки. Более того, он воспринимал ее как родного человека.

«Десять лет назад, когда мы ее только подписали, она была маленькой, неуверенной девочкой, которая в шляпке пела песни под гитару. За это время из маленькой девочки она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку. Все эти годы я ее воспринимал не просто как артиста, а как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка», — поделился продюсер.

Павел также отметил, что гордится тем, в каких отношениях он останется с певицей. Также, по его словам, он не испытывает обиды на нее:

«Горжусь кристальностью тех взаимоотношений, в которых мы расходимся. Я понимаю, что я был партнером по ее успеху. Любой человек в какой-то момент хочет стать сам себе начальником. Мы поговорили, и я сказал: “Я приму любое твое решение. Если ты хочешь двигаться дальше самостоятельно — я буду максимально рад”. Black Star строит такую систему, что любой артист выходит со своей готовой командой. И у нее одна из самых сильных команд на рынке», — добавил Пашу.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока разругалась с Егором Кридом после многолетней дружбы.