«С лицом ничего не делал»: Филипп Киркоров заявил, что стареют только гнилые внутри люди

Певец Филипп Киркоров в свои 57 лет внезапно перестал стареть и появился на публике с обновленной фигурой и без морщин на лице. При этом он опроверг слухи о многочисленных пластических операциях и заявил, что моложавый вид имеет благодаря чистоте своего сердца и помыслов.

«Вот с лицом ничего не делал. Плохо выглядят люди, которые внутри черные и гнилые. Поэтому вот они как яблоко сушеное становятся мерзкими», - заявлял Филипп в шоу «Сплетни шейкер».

Киркоров также заверил, что не делал и операции на ягодицах, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» подчеркнул, что тело сам накачал в тренажерном зале.

«Просто форма, структура такая спортивная. Накачал. Мне очень комфортно в этом», - разоткровенничался Филипп.

При этом в 2023 году он лично заявлял, что вставил импланты в ягодицы, сделал липосакцию и подтяжку груди у пластического хирурга Тимура Хайдарова, пишет Экспресс газета.

Ранее Филипп Киркоров посетил светское мероприятие и рассказал о своих украшениях журналистам. Одно из колец артист назвал обручальным.