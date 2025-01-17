Уж, говорящий попугай, ежики: 83-летняя мать Мити Фомина рассказала о детстве певца в Новосибирске

83-летняя мать певца Мити Фомина в день его рождения поделилась неизвестными фактами из его детства. Женщина рассказала, что у сына было много животных, в том числе уж и ежики.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

До переезда в Москву Фомин с родителями жил в Новосибирске. Его мать до сих пор проживает в квартире, в которой рос сын. Женщина рассказала, что Митя любил животных и мечтал стать ветеринаром.

«Был у Мити уж Гоша, водяная лягушка Клава, кролик, собака, говорящий попугай, морские свинки, ежики», - поделилась Тамара Фомина и отметила, что всех трудно вспомнить.

В пятом классе Фомин подрабатывал в зоопарке, писал научную работу по свинкам. Сын приносил из зоопарка брошенных детенышей и «довоспитывал».

Митя собирался учиться на ветеринара, но из-за непрестижности профессии в 90-е годы мама уговорила его пойти на врача. Фомин поступил в медицинский институт, но по образованию ни дня не работал.

Ранее певец признавался, что хочет стать отцом.