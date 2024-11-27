Митя Фомин заговорил об отцовстве: «Я за то, чтобы дети появлялись как можно чаще»

Певец Митя Фомин признался, что хочет стать отцом. И хоть пока у артиста нет дамы сердца, он верит, что у него все впереди.

Сейчас 50-летний Митя сосредоточен на карьере. У него запланирован юбилейный тур, он снимается в телевизионных проектах и выпускает песни. Однако о семье вокалист тоже думает. Он хочет ребенка, но также понимает — малыш должен расти в полной семье.

«Я за то, чтобы дети появлялись как можно чаще и в полных семьях. Не каждому на этой земле повезло встретить свою половинку, но, если это действительно случается, дай Бог людям счастья. Я думаю, у меня все впереди», - поделился Фомин с Kp.ru.

Отметим, что певец близок со своей мамой. Но им не удается часто видеться, так как женщина живет в Новосибирске и не хочет переезжать к сыну в Москву. Этой осенью Митя смог выбраться и навестить родительницу.

«Пытался повлиять на ее мировоззрение, но это бесполезно. У моей мамы советская закалка, и она очень скромный человек. Я много работаю и уж точно могу обеспечить ее благосостояние», - рассказал артист.

Ранее Митя Фомин признался, что не переживает из-за своего возраста.