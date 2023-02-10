«Увы»: жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила печальные новости

Телеведущий Николай Сванидзе остается в реанимации. 67-летнего журналиста нескоро переведут в обычную палату.

Об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на жену Сванидзе Марину.

«Сегодня общалась с супругой Мариной. Увы, слишком радостных новостей пока нет», - поделилась она.

67-летнему Сванидзе стало «чуть легче». В обычную палату его переведут не в ближайшее время – когда именно, врачи не говорят. Как пишет МК, у Сванидзе будет долгое лечение.

Напомним, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сванидзе жаловался на затрудненное дыхание, его подключили к ИВЛ.

7 февраля стало известно, что у Сванидзе выявлены нарушения в работе мозга.