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22:58, 10 февраля 2023
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«Увы»: жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила печальные новости

Жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила, что «слишком радостных новостей нет».

«Увы»: жена госпитализированного Николая Сванидзе сообщила печальные новости

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Телеведущий Николай Сванидзе остается в реанимации. 67-летнего журналиста нескоро переведут в обычную палату.

Об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на жену Сванидзе Марину.

«Сегодня общалась с супругой Мариной. Увы, слишком радостных новостей пока нет», - поделилась она.

67-летнему Сванидзе стало «чуть легче». В обычную палату его переведут не в ближайшее время – когда именно, врачи не говорят. Как пишет МК, у Сванидзе будет долгое лечение.

Напомним, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сванидзе жаловался на затрудненное дыхание, его подключили к ИВЛ.

7 февраля стало известно, что у Сванидзе выявлены нарушения в работе мозга.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:МК.RU
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