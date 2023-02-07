Опасения подтвердились: у находящегося в реанимации Николая Сванидзе пострадал мозг

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Подтвердились худшие опасения относительно состояния 67-летнего общественного деятеля.

Как сообщил Telegram-канал Mash, у Сванидзе целый набор неприятных диагнозов. 67-летний ведущий лежит в реанимации с дыхательной недостаточностью, возникшей и-за двусторонней пневмонии. Врачи выявили нарушения в работе мозга.

К этому добавились отек легкого, сепсис и септический шок. Ситуацию усугубляют сопутствующие заболевания: ишемия головного мозга и гипертония.

Несколько лет назад Сванидзе получил сотрясение мозга. Несмотря на это, он продолжил работать и вести активный образ жизни.

На этот раз он попал в больницу в связи с жалобами на затрудненное дыхание. Сванидзе тут же подключили к ИВЛ.

Накануне сообщалось о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который с 10 января находится в больнице. Один из врачей рассказал, что спортсмена прооперировали – ему ампутировали стопы.