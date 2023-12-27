«Коньяк по утрам только вместе»: Губерниев высказался об отношениях с Бузовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о певице и телеведущей Ольге Бузовой, с которой у него произошла ссора в 2021 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что конфликт между знаменитостями случился из-за шуток Губерниева над певицей в прямом эфире. Так, однажды комментатор поинтересовался у Бузовой, не перестала ли та употреблять коньяк по утрам. Исполнительница не оценила подобный юмор Дмитрия, поскольку предпочитает не пить крепкие напитки.

Тем не менее спустя год шоумен все-таки принес извинения, а недавно Бузова позволила себе сделать комплимент в адрес Губерниева. Артистка призналась, что считает Дмитрия самым ярким биатлонным комментатором.

«Безусловно, Губерниев напрямую ассоциируется с биатлоном как самый яркий комментатор этого вида спорта», — поделилась она.

Губерниев не оставил без внимания высказывание Бузовой, поблагодарив звезду за высокую оценку его деятельности.

«Огромное спасибо моей блистательной подруге Ольге Бузовой за высокую оценку моего труда. Ольга всегда была для нас образцом трудолюбия, профессионального отношения к делу. Поэтому мы с Ольгой как настоящие друзья, хлеба горбушку — и ту пополам. Коньяк по утрам только вместе», — поиронизировал комментатор.

Ранее Ольга Бузова выразила желание создать собственную семью.