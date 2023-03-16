«Увозит горячий парень»: замужняя Сати Казанова уехала на Бали и призвала не искать ее

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова уже много лет занимается сольным творчеством, а с недавних пор увлеклась индийской культурой. Она занимается йогой, пением мантр и посещает духовные центры. Сейчас брюнетка отдыхает на Бали, но без супруга. Ее постоянно видят в окружении других мужчин.

Напомним, что исполнительница находится в браке с фотографом Стефано Тиоццо. При этом она очень часто путешествует в одиночестве. Сати демонстрирует в соцсетях отдых на индонезийском острове Бали. Певица не скучает, а проводит время со своими друзьями и знакомыми.

На днях она показала, как добирается из одного места в другое. На Бали не принято пользоваться услугами такси, там лучше всего передвигаться на скутере. Вот и звезда воспользовалась этим видом транспорта. Она рассказала, что ее водителем стал очень «горячий» местный житель.

«Увозит меня горячий балийский парень. Не ищите», – написала девушка в соцсетях.