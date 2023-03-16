«Увозит горячий парень»: замужняя Сати Казанова уехала на Бали и призвала не искать ее
Фото: Starface.ru
Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова уже много лет занимается сольным творчеством, а с недавних пор увлеклась индийской культурой. Она занимается йогой, пением мантр и посещает духовные центры. Сейчас брюнетка отдыхает на Бали, но без супруга. Ее постоянно видят в окружении других мужчин.
Напомним, что исполнительница находится в браке с фотографом Стефано Тиоццо. При этом она очень часто путешествует в одиночестве. Сати демонстрирует в соцсетях отдых на индонезийском острове Бали. Певица не скучает, а проводит время со своими друзьями и знакомыми.
На днях она показала, как добирается из одного места в другое. На Бали не принято пользоваться услугами такси, там лучше всего передвигаться на скутере. Вот и звезда воспользовалась этим видом транспорта. Она рассказала, что ее водителем стал очень «горячий» местный житель.
«Увозит меня горячий балийский парень. Не ищите», – написала девушка в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники удивляются, как на выходки жены реагирует ее законный супруг. Но итальянец, видимо, полностью доверяет Сати. Она не комментирует отношения с мужем, но часто публикует видео и фото с ним.
Ранее мы писали о том, как итальянский муж певицы Сати Казановой публично назвал ее ноги уродливыми. Певица опубликовала кадры из ресторана, в который она пришла с мужем и друзьями. На видео Стефано грубо схватил жену за ногу и начал перебирать пальцы прямо на уровне стола. При этом он недовольно крутил головой и даже сделал супруге замечание.