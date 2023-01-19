«Какие уродливые»: итальянский муж Сати Казановой обозвал ее и схватил за ногу в ресторане

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова много лет счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Звезда редко рассказывает о личной жизни, но иногда делится семейным контентом в соцсетях. На днях она показала, как они с любимым ужинают в ресторане. Правда, на камеру попал момент, когда мужчина грубо схватил певицу за ногу и обозвал.

Исполнительница на кадрах широко улыбалась рядом с мужем. В какой-то момент он схватил ее за ногу и начал перебирать пальцы прямо на уровне стола. При этом Стефано недовольно крутил головой и даже сделал супруге замечание.

«Смотрите, какие уродливые», – прокомментировал пальцы на ногах Сати ее муж.