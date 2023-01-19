«Какие уродливые»: итальянский муж Сати Казановой обозвал ее и схватил за ногу в ресторане
Итальянский муж певицы Сати Казановой публично назвал ее ноги уродливыми.
Фото: Мария Торопова/ Starface.ru
Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова много лет счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Звезда редко рассказывает о личной жизни, но иногда делится семейным контентом в соцсетях. На днях она показала, как они с любимым ужинают в ресторане. Правда, на камеру попал момент, когда мужчина грубо схватил певицу за ногу и обозвал.
Исполнительница на кадрах широко улыбалась рядом с мужем. В какой-то момент он схватил ее за ногу и начал перебирать пальцы прямо на уровне стола. При этом Стефано недовольно крутил головой и даже сделал супруге замечание.
«Смотрите, какие уродливые», – прокомментировал пальцы на ногах Сати ее муж.
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Казанова восприняла его фразу как шутку. Она не стала обижаться, а отметила, что обожает чувство юмора своего избранника. Некоторые поклонники поддержали ее, но многим поведение итальянца показалось очень странным.
«Как это «эффектно» нога за столом», «Аппетит пропал», «Извращенцы, а ведь она даже гордиться этим», «Любопытно, что люди с таким воспитанием относят себя к элите общества», «Он передразнивает ее, передразнивает русский. Этот брак плохо кончится, он ее ни во что не ставит», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о жалобах Сати Казановой на крики мужа во время общения.