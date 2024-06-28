Потратила на костюм несколько сотен тысяч рублей: Оксана Федорова впервые за долгое время вышла в свет

Телеведущая Оксана Федорова впервые за долгое время вышла в свет. Она давно не появлялась на мероприятиях, поэтому приковала внимание журналистов. Подробности сообщает mk.ru.

На светскую премию победительница конкурса «Мисс Вселенная» в 2002 году пришла в розовом брючном костюме с прозрачными вставками и узорами в виде цветов. Волосы Оксана предпочла оставить распущенными, а дополнила образ браслетом и белыми туфлями. Источник рассказал, что, по слухам, наряд обошелся Федоровой в несколько сотен тысяч рублей.

Журналисты отметили, что телеведущая на мероприятии не оставалась в стороне и активно взаимодействовала с гостями премии. Она с удовольствием фотографировалась и разговаривала со всеми.

Напомним, что с недавнего времени поклонники стали замечать, что Оксана сильно поправилась. Некоторые даже предположили, что у нее появились проблемы со здоровьем. Однако комментариев по этому поводу Федорова не дает. Она также не делится подробностями личной жизни.

Ранее Оксана Федорова поделилась редкой фотографией с супругом.