Увольнение и заграничные гастроли: как сейчас живет Лия Ахеджакова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова 9 июля празднует свое 85-летие. Целых 46 лет актриса посвятила сцене театра «Современник», но уволиться заставили непредвиденные обстоятельства.

Ахеджакова заявляла, что и после 80 будет исполнять свои роли на сцене. Артистка играла спектакли со сломанной рукой и даже с серьезной травмой бедра. Однако вопрос карьеры решила гражданская позиция.

Сначала актриса сообщала о репертуаре на октябрь, о двух спектаклях. Также в показе были «Первый хлеб» и «Игра в джин», а на сцене Театра наций — «Сказка про последнего ангела». Но вскоре репертуар сжался до одного спектакля, артистке оставили членство в труппе.

Весной Ахеджакова решила уволиться по собственному желанию, поскольку получать оклад без спектаклей посчитала унизительным.

«Есть прекрасные продюсеры, которые дают мне возможность работать за занавесом», — пояснила она.

Отмечается, что сейчас у Ахеджаковой расписан план гастролей до декабря, которые будут проходить не в России.

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