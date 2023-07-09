Сестра Жанны Фриске испортила день памяти певицы сомнительной выходкой

8 июля близкие и поклонники Жанны Фриске собрались почтить память певицы, поскольку ей исполнилось бы 49 лет. К могиле артистки на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе возложили много цветов.

Наталья Фриске, сестра певицы, тоже пришла к могиле. Однако свой визит девушка сопроводила рекламной интеграцией.

У Натальи в руках был портрет Жанны, который был написан с ее фото. В своем блоге девушка показала его и поставила отметку художника.

«С твоим днем, мой ангел. Очень не хватает тебя. Второй раз заказываю у ребят фото. Если нужны контакты, обращайтесь», — подписала она.

Поступок Наталья сочли неподобающим. Многие подписчики набросили на девушки с возмущением.

«Дно пробито, я просто не могу в это поверить», — написал один из комментаторов.

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