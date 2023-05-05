Уволенный телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России и подрабатывает гидом в Африке

Не успели ведущего интеллектуальной программы «Кто хочет стать миллионером?» уволить с работы, как он уже нашел себе работу за границей, а именно в Африке. Об этом сообщается на сайте Экспресс газеты.

Слухи о возможном увольнении ведущего ходили уже давно. Подчеркивается, что в день, когда Диброву должны были сообщить новость об увольнении, он имел несчастье попасть в аварию в центре Москвы. Ведущий отделался легким испугом, но машину пришлось эвакуировать. Также он узнал плохую новость о своем загородном доме – строение начало обваливаться.

Жена Диброва сопроводила данные новости постом в своем микроблоге.

«Я выходила замуж за ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?». Дмитрий штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?» —жаловалась Полина.

Однако сейчас звездным супругам переживать не о чем. На днях они улетели в Африку, где нашли себе работу. Эта информация стала известна благодаря блогу Полины.

Подчеркивается, что Дмитрий Александрович и Полина в своей поездке будут выступать в качестве приглашенных гидов экскурсионного тура по Намибии. Сейчас стоимость звездных услуг неизвестна.

Ранее сообщалось, что экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» сел в бочку.