Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» сел в бочку

В интеллектуальных сражениях за деньги Дмитрий Дибров принимать участие больше не будет. Ни в качестве ведущего, ни в качестве игрока.

Свой четвертьвековой юбилей знаменитая викторина, судя по всему, встретит с новой ведущей Юлианной Карауловой.

63-летний Дибров, три года назад перенесший инсульт, большую часть своего времени уделяет заботам о здоровье.

Например, вместо любимой сауны, в которой он теперь не может пробыть дольше пяти минут, парится в специально оборудованной бочке.

Тело греется, а голова при этом остается в прохладе. Хитроумное приспособление помогает избежать резкого повышения давления.

Впрочем, как сообщает StarHit, совсем распрощаться с телевидением Дибров не намерен.

«У нас есть различные идеи с руководством Первого канала, которые мы хотели бы реализовать. Это мы сейчас обсуждаем, это у нас сейчас в творческой подготовке», - подлился экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?».