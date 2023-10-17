Уволенный с ТВ Александр Васильев неожиданно отреагировал на возвращение «Модного приговора» в эфир

Историк моды Александр Васильев прокомментировал возвращение шоу «Модный приговор» в эфир Первого канала после длительного перерыва. Его реакция оказалась весьма неожиданной, ведь он обрадовался, несмотря то, что в перезапуске программы для него не нашлось места.

В беседе с порталом News.ru стилист отметил, что проект, частью которого он был долгие годы, существует уже 15 лет, поэтому большое счастье, что его все-таки не закрыли. Он уверен, что у команды получится хороший новый сезон, так как у них в этом деле уже есть опыт.

«Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери, — уход Зайцева, Юдашкина. Возобновляется новая программа», - поделился Васильев.

Напомним, что из проекта также убрали певицу Надежду Бабкину. На данный момент на роль ведущей утверждена Юлия Барановская, а по кандидатуре Эвелины Хромченко ведутся переговоры. Кто же займет место Васильева – пока неизвестно. Оно все еще остается вакантным.

К слову, «Модный приговор» - не единственное шоу, которое, наконец, вернули в эфир. Сначала была перезапущена телевикторина «Кто хочет стать миллионером» без Дмитрия Диброва, а затем проект «Давай поженимся». В него вернулись Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

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