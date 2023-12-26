Уволенный с НТВ Сергей Соседов отреагировал на критику Ларисы Гузеевой

Известный музыкальный критик, журналист и член жюри телешоу «Суперстар» Сергей Соседов, который был уволен с НТВ, высказался о критике в адрес его собственного дебютного выступления на сцене проекта. Об этом пишет портал PROZVEZD.

Уточняется, что среди критиковавших Соседова коллег оказалась телеведущая Лариса Гузеева. По словам артистки, она вряд ли сможет заснуть после выступления журналиста.

«Пусть не спит! Это совершенно нормально. Лично я доволен своим выступлением! Эта песня написана на основе моих слов и несет серьезный смысл», — ответил на критику Соседов.

Критик добавил, что из песни в последний момент вырезали второй куплет. Если бы он заранее знал, что так случится, то отказался бы выходить на сцену.

Ранее Сергей Соседов рассказал, чем займется после ухода из шоу «За гранью». Журналист подчеркнул, что решение снять его с роли ведущего проекта было бесчеловечным.